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مصر: اعتقال شقيقي المدون المصري عبد الله الشريف (فيديو)
اقتحمت مجموعة من القوات الأمنية المصرية منزل المدون المصري، عبد الله الشريف، واعتقلت شقيقيه.
كان الشريف قد كتب على حسابه في تويتر قائلا "قامت مليشيات العسكر باقتحام منزل والدي بالإسكندرية، وتفتيشه، واعتقال أخوي عمرو وأحمد الشريف ردا على فيديو الخميس الماضي، ولا نعلم عن مصيرهما أو أماكن احتجازهما أي شيء".
وكان الشريف قد نشر فيديو مسربا يظهر ضابطا من الكتيبة 103 صاعقة يدعى "عبد الرحمن"، وهو يقطع أصابع يد شاب عشريني من أهالي سيناء، قبل أن يشعل فيه النار داخل حفرة في الصحراء، وقال الشريف إن الضابط التقط هذا الفيديو للتفاخر بفعلته.