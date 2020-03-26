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مصر: استنكار لاستهتار الحكومة بالحد من تفشي كورونا (فيديو)
استنكر رواد مواقع التواصل استهتار السلطات وعدم اتخاذ إجراءات تحد من انتشار عدوى كورونا بين المزدحمين، خاصة كبار السن، وذلك بعد نشر مقاطع لتكدس الركاب في مترو الأنفاق، وقال البعض إن المترو بمثابة قنبلة موقوتة.
ويذكر أن مصر سجلت حالة وفاة جديدة، و40 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 21 حالة و442 إصابة وفقا لما أعلنته وزيرة الصحة المصرية هالة زايد.
وقالت زايد إن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، والهدف من القرارات الحكومية هي تقليل عدد الإصابات اليومية لكي يكون لديها مقدرة على الاستيعاب.