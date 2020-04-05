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مصر: إعانات طبية لإيطاليا وإغلاق معهد الأورام للتعقيم (فيديو)
أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل خمس حالات وفاة، بالإضافة إلى 85 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات إلى 1070 حالة من ضمن 240 حالة تم شفاؤها و71 حالة وفاة.
وقد وصلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد إلى إيطاليا وبرفقتها طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات طبية إلى إيطاليا تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الصدد.
ويذكر أن السلطات الصحية في مصر أغلقت المعهد القومي للأورام، وهو أبرز مستشفيات علاج الأورام في مصر، وذلك بغرض الوقاية والتعقيم بعد ظهور 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين الطاقم الطبي.