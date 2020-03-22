المزيد من الحلقات
مصر: إجراءات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (فيديو)
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وتناول الاجتماع مناقشة الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لإدارة الوضع الحالي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد عالمياً وداخليا.
ووجه السيسي بتركيز جهود الحكومة على دعم مختلف فئات الشعب، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.