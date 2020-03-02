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مصر: إثيوبيا تتعمد عرقلة مفاوضات سد النهضة (فيديو)
أعربت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري المصريتين عن بالغ الاستياء والرفض للبيان الصادر عن إثيوبيا بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة التي عقدت بواشنطن في 27 و28 من فبراير/ شباط.
وقالت الوزارتان المصريتان في بيان مشترك إن إثيوبيا تغيبت عمدا عن تلك الجولة لإعاقة مسار المفاوضات، إذ من المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد عن خمس سنوات من مفاوضات مكثفة تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية.