مصر: أزمة دخل أم أزمة إدارة؟ (فيديو)
استضافة حلقة المسائية "الأربعاء" الكاتب الصحفي سليم عزوز للحديث عن مقارنة الرئيس السيسي بين دخل بلاده التي يتجاوز عدد سكانها مئة مليون نسمة مع دول أخرى تهاجم مصر ويدخلها سنويا 20 تريليون دولار، وطرحت الحلقة عددا من التساؤلات ومنها، هل الأزمة التي تمر بها مصر أزمة دخل أم أزمة في إدارة الدخل؟
وسخر عزوز من تصريحات السيسي حيث يرى أنها لا تمت للواقع بصلة، وتساءل عن أي دولة في العالم يتحدث؟، كما غرد مدونون بأنه بالديمقراطية والقضاء على الفساد يمكن لمصر أن تصبح "أحلى عروسة".