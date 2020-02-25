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مشروع قانون لتنظيم دار الإفتاء المصرية (فيديو)
يناقش مجلس النواب المصري مشروع قانون مقدم من رئيس اللجنة الدينية في البرلمان أسامة العبد و60 نائبًا آخرين بشأن تنظيم دار الإفتاء المصرية>
وينظم مشروع القانون دار الإفتاء المصرية، ويحدد آلية تعيين فضيلة المفتي والتي تكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء، ويبقى في منصبه حتى بلوغه سن التقاعد مع جواز التجديد له>
ويحدد مشروع القانون معاملته المالية واختصاصاته، كما يحدد القانون نظام العمل بدار الإفتاء المصرية والموارد المالية الخاصة بها وكذلك موازنتها.