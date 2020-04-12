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مستشفيان ميدانيان من قطر لإيطاليا لمواجهة كورونا (فيديو)
وجه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بإرسال مساعدات طبية إلى إيطاليا، لدعم جهودها في مواجهة واحتواء تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وتشمل المساعدات إرسال طائرتين عسكريتين تابعتين للقوات الجوية الأميرية القطرية، محملتين بمستشفيين ميدانيين.
وتبلغ مساحة المستشفى الميداني الأول حوالي 5200 متر مربع، والثاني 4000 متر مربع، وذلك بطاقة استيعابية تبلغ 1000 سرير لكلا المستشفيين، اللذين تم تزويدهما بأجهزة ومعدات تقنية حديثة، لعلاج المصابين بفيروس كورونا.
يذكر أن إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من الفيروس على مستوى العالم، حيث سجّلت حتى الحين 17,127 وفاة وأزيد من 135 ألف إصابة.