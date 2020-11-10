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مسؤول سوداني: المصريون ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في حلايب (فيديو)
قال رئيس مفوضية الحدود بالسودان، معاذ تنقو، إن الوجود المصري في حلايب مبني على القهر والقوة لا على المنطق أو التفاوض السليم، مضيفا أن المصريين على ثقة ويقين أنه ليس لهم حق تاريخي أو قانوني في تلك المنطقة.
وأشار المسؤول السوداني إلى أن سلطات بلاده على علم بقيام شركات مصرية وأجنبية بأعمال استخراج للذهب وغيره من المعادن في منطقة حلايب، وأن الخرطوم حذرت هذه الشركات من أنها ستلاحَق أمام المحاكم الدولية بتهمة استغلال ثروات السودان، وهو ما يعد جريمة وفق القانون الدولي.