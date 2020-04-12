مسؤولون سودانيون يعزلون أنفسهم بعد مخالطة مصابين بكورونا (فيديو)
أجبر فيروس كورونا المستجد عددا من المسؤولين في الحكومة الانتقالية بالسودان على دخول الحجر الصحي والعزل المنزلي على خلفية مخالطتهم لبعض المصابين بالمرض، من بينهم وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية عمر قمر الدين.
وأكد هؤلاء المسؤولون أنهم دخلوا العزل المنزلي اختيارا من باب حرصهم على حماية الجمهور من أي خطر ولو كان ضئلا.
وأكدت المصادر أن وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية يقوم بمهامه المعتادة من منزله مستفيدا من الوسائط الإلكترونية في التواصل مع إدارات الوزارة الواقعة تحت إشرافه.