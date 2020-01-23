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مريم جابور: فيلم "إخوان" يتحدث عن عودة مقاتلي تنظيم الدولة
قالت المخرجة والكاتبة مريم جابور لفيلم "إخوان" المرشح لأوسكار هذا العام والفائز بمهرجان تورنتو قالت لبرنامج "حوار مباشر" إنها لم تربط بين الفيلم و جماعة الإخوان المسلمين ولم تشر للجماعة في الفيلم، ولكن استخدمت هذا الاسم معانيه جميلة وتعكس أفكار الفيلم والعلاقة بين الآباء والأبناء، والفيلم يتحدث عن عودة المقاتلين الذين حاربوا مع تنظيم الدولة إلى عائلاتهم.
وأوضحت جابور أن الحوار كان قليلا في الفيلم لأننا من خلال الصمت نستطيع أن نوصل الكثير من الرسائل من ملامح الوجه والعين، وأضافت لم أضع موسيقى تصويرية للفيلم لأن الأصوات الطبيعية كانت جميلة مثل صوت الرياح.