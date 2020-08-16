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مراسلان إسرائيليان يبثان علنا من أمام برج خليفة في دبي
ظهر مراسلان إسرائيليان علنا للمرة الأولى وهما يبثان تقارير إعلامية من أمام برج خليفة في دبي، ونشرت هيئة البث الرسمي الإسرائيلية جزء من تقرير مراسلها الخاص بالشؤون العربية.
فيما أعرب دورون هيرمان، مراسل القناة 13 العبرية الخاصة، عن حماسته كونه أول مراسل إسرائيلي يتحدث من الإمارات بعد الكشف عن اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبو ظبي.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن شركات سياحية إسرائيلية تلقت اتصالات من نظيرتها إماراتية، أبدت الأخيرة خلالها استعدادها لاستقبال السياح الإسرائيليين في أبو ظبي ودبي.