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مدينة أمريكية تسمح ببث الآذان عبر مكبرات الصوت طيلة شهر رمضان (فيديو)
سمحت مدينة أمريكية للمسلمين ببث الأذان عبر مكبرات الصوت 5 مرات يوميا طيلة شهر رمضان الكريم للسماح للمصلين بأداء صلاة الجماعة مع الحفاظ على مسافة تباعد آمنة لمنع تفشي فيروس كورونا بين المصلين.
وكانت الجالية المسلمة في مينيابوليس جنوب ولاية مينيسوتا الأمريكية قد قدمت طلبا إلى البلدية من أجل السماح لها بالقيام ببث النداء إلى الصلاة عبر مكبرات الصوت، وهو الطلب الذي وافق عليه عمدة المدينة جاكوب فراي.
وفور موافقة المدينة دفع مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية ثمن المعدات السمعية للبث من المسجد، ومن المتوقع أن تصل عمليات البث إلى آلاف السكان.