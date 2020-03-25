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مخاوف من اتساع دائرة البطالة عربيا بسبب كورونا (فيديو)
إثر جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بشكل كبير على اقتصاديات العالم، وبسببه فقد كثيرون وظائفهم؛ نظرًا لإفلاس شركات أو توقفها عن العمل، كما ألقى بظلاله على المنطقة العربية.
وأعلن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن التأثير السلبي للفيروس وهبوط أسعار النفط يمكن أن يتفاقما، داعيا إلى إجراءات داعمة للأسر والشركات والعمال، وتوفير السيولة وتأجيل الضرائب.
وأضاف أزعور أن جائحة كورونا أصبحت أكبر تحدٍ على المدى القريب لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وبالنظر إلى الأعداد الكبيرة من العاملين في قطاع الخدمات، ستكون هناك أصداء واسعة إذا ارتفع معدل البطالة وانخفضت الأجور والتحويلات.