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محمد هنيد: كورونا وباء أم حرب بيولوجية؟ لا أحد يمكنه الجزم!
قال د. محمد هنيد أستاذ العلوم السياسية في جامعة السوربون، لبرنامج حوار مباشر، إن الأوبئة في التاريخ ارتبطت بتغييرات كبيرة لكن السياق مختلف، بسبب اختلاف طبيعة الدولة بين الماضي والحاضر، ولا نعرف هل كورونا وباء أم حرب بيولوجية؟ وهل خرج من ووهان أم يوجد من زرعه؟ وسنكتشف الإجابة على الأسئلة عندما تنتهي الأزمة.
وأكد هنيد أنه لا أحد يستطيع أن يتنبأ بما يحدث غدا، ولا حتى القادة الامريكيين أو الصينيين لأن المتغيرات مختلفة وتخرج عن سيطرة هذه القوى، ولكن التنبؤ بصعود الصين وسقوط أمريكا هو من قبيل قراءة الفنجان ولا علاقة له بالتحليل العلمي الحقيقي لكنه نبوءة يمكن أن تصدق أو تكذب.
وأضاف هنيد أن المؤامرة منوال في التحليل العلمي، واحتلال فلسطين وغزو العراق كان مؤامرة، وعلينا أن نتساءل كيف استطاعت الصين السيطرة على الوباء بهذه السرعة بينما لم تستطيع الولايات المتحدة وإيطاليا؟
فإما أن تكون الصين قد توصلت لعلاج أو أن يكون الفيروس الموجود في الولايات المتحدة وإيطاليا من سلالة غير السلالة الموجودة في ووهان.