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محمد موسى: المحجبات يتعرضن للعنصرية في أمريكا
قال رئيس مجلس الأئمة في ولايات الشرق الأمريكي د. محمد موسي إن التمييز العنصري في أمريكا بسبب الدين والعرق زاد بعد أحداث ١١ سبتمبر إذ كان ينظر للعرب على أنهم إرهابيون فيما تعرضت المسلمات للعنصرية خاصة المحجبات.
وتابع موسى أن سبب الاعتداء العنصري هو البيئة التي تربي فيها من يرى أن المحجبة عنصر غريب علي ثقافة المجتمع،لكنه أشار إلى أن داخل المجتمع الأمريكي من يدافع عن حقوق المسلمات فأمام كل شخص عنصري ١٠ يدافعون عن حقوق الأقليات.
واعتبر موسى أن المجتمع الأمريكي مجتمع فريد في العالم وبه تمثيل من كل أجناس البشر والقوانين تحد من العنصرية لأنه يطبق بحزم في جرائم الكراهية.