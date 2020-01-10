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محمد راتب النابلسي: ضعوا كلمة إرهابي تحت أقدامكم
قال الشيخ محمد راتب النابلسي في برنامج حوار مباشر ما في كلمة أذت العالم مثل كلمة إرهابي ، فالإرهاب كلمة تلقى على المخالفين في الرأي وإن كانوا على صواب والإرهاب وصف مطاطي فمن يدافع عن وطنه صار إرهابي ومن قال الحق إرهابي هذه الكلمة يجب وضعها تحت أقدامنا.
وأضاف في حديثه عن الدعوة ، القدوة قبل الدعوة والناس يتعلمون بعيونهم لا آذانهم والإحسان قبل البيان ، أدعو إلى الله بعملك، الأمين داعية والصادق داعية والصانع الماهر داعية دون أن ينطق، إملاء قلب من تدعوه بإحسانك حتى يفتح عقله لبيانك، الدعاة كثر ولولا الدعاة لكان هناك يأس والدعوة هي التي تعطي الأمل، وإن لم تعش حياة الناس لا تستطيع أن تدعوهم إلى الله، النبي ذاق الفقر فكان قدوة للفقراء وذاق الغنى فكان قدوة للأغنياء.