محمد جميل: النظام المصري يقتل معارضيه والقضاء منهار
قال محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، تعليقا على أحكام الإعدام في مصر بعد الحكم بإعدام 20 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري فيما يعرف بقضية "مذبحة كرداسة" إن أحكام الإعدام هي قرارات سياسية يصدرها النظام وتغلف في شكل أحكام قضائية.
وأضاف "جميل" في لقاء مع "الجزيرة مباشر" أن النظام المصري يستخدم أحكام الإعدام لتصفية معارضيه ومن يفلت من القتل في الميادين يقتله بهذه القرارات، مشيرا إلى أن هذه الأحكام تصدر لكسر إرادة المعارضين وجعل الأحكام أمرًا روتينيًا لدى الشعب ثم تأتي مرحلة التنفيذ.