المزيد من الحلقات
محمد الصغير: كورونا ينادي أهل الأرض أنا قدر الله الذي لا يرد
قال د. محمد الصغير عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إن هذه ليست المرة الأولى في التاريخ الذي تتوقف فيه صلاة الجمعة والجماعة وفيروس كورونا ينادى على أهل الأرض: أنا قدر الله الذي لا يرد.
وتابع الصغير أن النوازل العامة لا يفتى فيها فرد، والخليفة عمر كان يجمع للنوازل أهل الشورى وأهل بدر، مشددا على أنه ينبغي في النوازل العامة أن تكون الفتوى من المجامع الفقهية لأن فيها خبراء إلى جانب العلماء وإذا حدث خلاف بين الفقهاء فرأى ولي الأمر يحسم الخلاف.
وأضاف الدكتور الصغير أن المجامع الفقهية كانت أسبق من الحكومات والقاعدة الفقهية التي استند إليها العلماء في فتوى منع الصلاة في المساجد درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة ، والفتوى التي صدرت بمنع صلاة الجماعة في المملكة العربية السعودية كانت باستثناء الحرمين الشريفين ومازالت صلاة الجماعة تقام فيهما، كما أن المسجد الأقصى تقام فيه صلاة الجماعة.