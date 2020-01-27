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محللون يشككون في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الأحد"، الكاتب الصحفي جمال سلطان، وخالد فؤاد الباحث المتخصص في شؤون الطاقة، للحديث عن تشكيك محللين في قدرة مصر على بيع شحنات الغاز الطبيعي المسال بسعر 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، بينما تستورد الغاز من إسرائيل بنحو 6 دولارات ونصف الدولار لكل مليون وحدة حرارية.
ونشر موقع "أس بي" المتخصص في الطاقة تقريرا كشف فيه أن مصر ستواجه صعوبات في العثور على مشتر بالسعر الذي تستهدفه، وذلك في ضوء انخفاض أسعار الغاز في أسواق أوربا إلى جانب تزايد المنافسة في أسواق آسيا والشرق الأوسط، وتحتاج مصر إلى أن تبرم تلك العقود بسعر قريب من 5 دولارات بقدر الإمكان.