محكمة جنايات القاهرة تجدد حبس عبد المنعم أبو الفتوح (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الثلاثاء"، أسامة لطفي محام وسياسي مصري، وأحمد سميح مدير مركز أندلس لدراسات التسامح، للحديث عن قرار محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات.
وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى أبو الفتوح الاتهام بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتولي قيادة أنشئت على خلاف أحكام القانون، كما جددت المحكمة حبس علا القرضاوي لاتهامها بتمويل جماعة الإخوان المسلمين ومعاونتها على تنفيذ أغراضها.