المزيد من الحلقات
Thumbnail
أقباط مصر
سالم عبد الجليل: عقيدة المسيحي غير مقبولة للمسلم ولن أدفن رأسي في الرمال
Thumbnail
مصر
شاهد: لماذا هاجم حمدين صباحي نظام السيسي؟
Thumbnail
حركة حماس
أسامة حمدان: حماس لم تعترف بإسرائيل.. وفلسطين من البحر إلى النهر أرض عربية
Thumbnail
مصر
شاهد: وزير العدل الأسبق في مصر يبكي بسبب حال القضاء
Thumbnail
مصر
شاهد| المحلاوي: دعوة السيسي بتجديد الخطاب الديني ليست صادرة عن أهلها
Thumbnail
مصر
شاهد| أحمد مكي: قانون السلطة القضائية لن يمر حتى لو اعتمده السيسي
Thumbnail
مصر
شاهد:رئيس اتحاد قبائل سيناء يحذر السيسي من الاقتتال الداخلي
Thumbnail
مصر والسودان
ساتي: المخابرات المصرية وراء منعي من دخول القاهرة
Thumbnail
مصر
شاهد.. أحمد مكي: إطلاق سراح آية حجازي مهانة للقضاء المصري
Thumbnail
مصر
جمال الجمل: مصر تعيش فترة انحطاط
Thumbnail
الأزهر الشريف
شاهد| عالم أزهري: الهجوم على الأزهر حرب على الإسلام
Thumbnail
حماس وفتح
الزهار: عباس يدفع ثمن اعتماده أمريكيا وإسرائيليا
Thumbnail
مجزرة خان شيخون
تحذيرات من ارتفاع أعداد ضحايا مجزرة خان شيخون
Thumbnail
السيسي في أمريكا
رايتس ووتش: دعوة السيسي إلى واشنطن طريقة "عجيبة" لبناء علاقة إستراتيجية
Thumbnail
سوريا
مخاوف من انهيار سد الفرات
Thumbnail
مصر
جدل واسع بعد موافقة البرلمان على تعديل قانون السلطة القضائية بمصر
Thumbnail
مصر
ما دستورية محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر؟
Thumbnail
مصر
الأمن المصري يصنف المعتقلين بين متعاطف و إثاري
Thumbnail
مصر
برلماني سابق: الدولة المصرية تم اختزالها في المؤسسة العسكرية
Thumbnail
اليمن
جباري: لا حل في اليمن إلا بعودة دولة القانون
Thumbnail
تحليل سياسي
السيسي يستنفر الغرب ضد ليبيا
النافذة المسائية

محامي حبيب العادلي: موكلي طريح الفراش ولم يهرب خارج مصر

قال محمد الجندي محامي وزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، إن موكله لم يغادر مصر بعد صدور حكم بحبسه.
وأضاف في اتصال للجزيرة مباشر مساء الجمعة أن العادلي لو كان يريد الخروج من مصر هربا من تنفيذ هذا الحكم أو من غيره لكان قد غادر البلاد منذ ثورة يناير2011.

واندلعت ثورة شعبية في مصر في يناير كانون الثاني 2011 أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وحكومته ومن بينها حبيب العادلي.

وذكر الجندي "أن موكله تمت تبرئته من كافة القضايا التي اتهم فيها إلا قضية واحدة أُدين فيها وبعد صدور حكم بحسبه لم يكن في منزله وأصيب بوعكة صحية شديدة أثرت على قدرته الجسدية والحركية وإلى الآن ما زال طريح الفراش في مكان غير معلوم ولا يستطيع الحركة في انتظار أن تتحسن حالته الصحية".

وأشار محامي العادلي إلى أنه لم يتم إبلاغ أي جهة سواء وزارة الداخلية أو النيابة العامة بمكان موكله حتى لا يتم نقله إلى مستشفى السجن التي لا يتوافر بها الإمكانيات الكافية لعلاج موكله على حد قوله.

ومضى قائلا:" لا تعرف السلطات ولا أنا شخصيا مكان تواجد حبيب العادلي وفي نظر القانون موكلي هارب ولكن إنسانيا موكلي طريح الفراش لا يستطيع الحركة".

وكانت مصادر أمنية قالت إن مباحث تنفيذ الأحكام داهمت منزل العادلي، للقبض عليه لتنفيذ الحكم بحبسه 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً باسم "فساد الداخلية"، إلا أنه تمكن من الهرب قبل وصول الشرطة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة "العادلى" بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام أثناء توليه منصب وزير الداخلية في عهد مبارك.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:14:55
النافذة المسائية

محامي حبيب العادلي: موكلي طريح الفراش ولم يهرب خارج مصر

Thumbnail
0:50:51
ساعة صباح

"الزكاة".. ثالث الأركان وطهارة الأنفس والأموال

Thumbnail
0:9:31
النافذة المسائية

سالم عبد الجليل: عقيدة المسيحي غير مقبولة للمسلم ولن أدفن رأسي في الرمال

Thumbnail
0:10:22
اسأل

طالبة فلسطينية: البيت الأبيض رشحني لجائزة أطباء المستقبل

Thumbnail
0:46:4
ساعة صباح

ارتفاع حرارة الطفل.. الأسباب والعلاج

Thumbnail
0:3:20
ساعة صباح

شاهد: نصائح عملية للتغلب على "اللامبالاة" عند الأطفال