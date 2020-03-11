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محامي أسامة مرسي: هناك مخاوف من تسميمه في زنزانته (فيديو)
قال الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إن أسامة نجل مرسي يتعرض لتهديد مستمر وهناك مخاطر من تسميمه في سجنه في مصر، وأنه يواجه في سجنه المخاطر ذاتها التي واجهها والده قبيل وفاته.
كما طالب الفريق القانوني للأمم المتحدة ببدء تحقيق شامل في وفاة مرسي ونجله الأصغر عبد الله، كما طالب السلطات المصرية بالتزام القانون الدولي في تعاملها مع أسامة مرسي الذي يتعرض لتهديد مستمر، ويذكر أنه تم اعتقال أسامة من منزله في ديسمبر 2016، وتم ترحيله بعد نقله عدة مرات إلى مقار احتجاز ومنها إلى سجن العقرب.