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مجلس الوفاق الليبي يعلق مشاركته في محادثات جنيف (فيديو)
أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا تعليقا لمشاركته في المحادثات العسكرية الجارية بجنيف حتى يتخذ المجتمع الدولي ما وصفها بمواقف حازمة من انتهاكات قوات حفتر للهدنة المعلنة.
وقال مصدر طبي في حكومة الوفاق أن القصف الذي نفذته قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على ميناء طرابلس البحري أسفر عن مقتل ثلاثة مدنين وجرح 5.
وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها في استئناف الحوار مع تنديدها الشديد والمتجدد لقصف ميناء طرابلس والذي أدى إلى وقوع ضحايا وكاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية لو أصيبت باخرة نقل الغاز المسال.