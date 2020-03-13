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متحدث الخارجية الصينية يتهم أمريكا بنشر فيروس كورونا (فيديو)
أثارت تغريدة كتبها المتحدث باسم الخارجية الصينية ليجان زاهو، جدلا بعد تصريحات لفت فيها إلى احتمال أن يكون الجيش الأمريكي هو من جاء بفيروس كورونا المستجد إلى منطقة ووهان في الصين.
وقال زاهو في تغريدته "متى ظهر المرض في الولايات المتحدة؟ كم عدد الناس الذين أصيبوا؟ ما هي أسماء المستشفيات؟ ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان، نطالب الولايات المتحدة أن تكون شفافة، أنشروا بياناتكم علنا، الولايات المتحدة مدينة لنا بتفسير".