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متابعو القرني يستنكرون تصريحاته ويتهمونه بالنفاق (فيديو)
هاجم الداعية السعودي عائض القرني الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأمر الذي دفع متابعيه لاتهامه بالنفاق، واتهم القرني أردوغان بالمشاركة في إثارة الفتنة في المنطقة، كما هاجم المعتمرين الأتراك لأنهم هتفوا للمسجد الأقصى في الصفا والمروة.
واستنكر متابعو القرني على تويتر تصريحاته واتهموه بالنفاق مستذكرين تصريحات سابقة له وبرامج ظهر فيها سجلت في تركيا، مشيرين إلى تبعيته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأن هجومه يعود إلى موقف تركيا من قضية مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.