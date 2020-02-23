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متابعو القرني على تويتر يستنكرون تصريحاته ويتهمونه بالنفاق (فيديو)
استنكر متابعو الداعية السعودي عائض القرني على تويتر هجومه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالمشاركة في إثارة الفتنة في المنطقة، الأمر الذي دفع متابعيه لاتهامه بالنفاق، كما هاجم القرني المعتمرين الأتراك لأنهم هتفوا للمسجد الأقصى في الصفا والمروة.
ونشر متابعو القرني تصريحات سابقة له وبرامج ظهر فيها سجلت في تركيا، مشيرين إلى تبعيته لولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأن هجومه على أردوغان يعود إلى موقف تركيا من قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.