مباشر مع رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة السودانية (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "السبت"، المحامي نبيل أديب رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة السودانية في حوار مباشر للحديث عن ملف التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة والكشف عن نتائجه، والذي يعتبر من بين الملفات والقضايا المهمة التي تشغل بال الشارع السوداني.
ويشار إلى أنه تم تشكيل لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة بقرار من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وذلك بعد فترة وجيزة عقب توليه المنصب خلال المرحلة الانتقالية.
ويذكر أن مدة تكليف اللجنة هي ثلاثة أشهر تنتهي في 22 من مارس/آذار الجاري وهي قابلة للتجديد، كما أن نتائج التحقيق النهائية ستقدم للنيابة العامة والتي ستقدمها بدورها للمحكمة.