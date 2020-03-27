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مبادرة لإدانة أداء النظام المصري مع تداعيات كورونا (فيديو)
أطلق ناشطون مصريون مبادرة لما وصفوه بإدانة أداء النظام المصري في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، وحمل الموقعون على المبادرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المسؤولية الكاملة فيما يتعلق بما وصفوها بالكارثة الصحية لانتشار وباء كورونا بمصر.
واتهم الناشطون السلطات المصرية بعدم الشفافية في البيانات والمعلومات المتعلقة بانتشار الفيروس ومحذرين في الوقت ذاته من إخفاء أية حقائق تتعلق بالفيروس حتى لا يتسبب في كارثة خاصة بعد استمرار تدفق رحلات من المناطق الموبوءة في إيطاليا والصين حتى وقت قريب.