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ما هي نماذج التدين المنتج والتدين المغشوش في المجتمع؟ (فيديو)

قال رسول الله ﷺ "مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ"، ويقول ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر "رأيت كثيرًا من الناس يتحرزون من رشاش نجاسة ولا يتحاشون من غيبة، ويكثرون من الصدقة ولا يبالون بمعاملات الربا ويتهجدون بالليل ويؤخرون الفريضة عن الوقت".

ويقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، في كتابه المحاور الخمسة للقرآن الكريم " عَرَب اليوم في محنة، ما مروا بمثلها فى جاهلية ولا إسلام، لأن التدين المغشوش قد يكون أنكى بالأمم من الإلحاد الصارخ.

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