ما هي منزلة الزكاة في الاسلام؟ (فيديو)
قال تعالى: "خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ"، وقال رسول الله ﷺ "الصدقة برهان"، وقال الماوردي الصدقة زكاة والزكاة صدقة.
وتكررت كلمة الزكاة معرفة في القران 30 مرة، وجاءت الزكاة مقترنة بالصلاة في آية واحدة 27 مرة، ولأهمية الزكاة ودفاعا عن حقوق الفقراء جيش سينا أبوبكر الصديق رضي الله عنه بعد وفاة النبي ﷺ وقال "والله لا قاتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله ﷺ لقاتلتهم عليه".
فكيف تكون الزكاة طهارة وتزكية؟ وما فضائل إخراج زكاة المال في رمضان؟ وكيف يتم إخراجها؟ ولمن تعطى؟ وماذا عن زكاة الفطر؟.