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مئات اللاجئين السوريين يتدفقون نحو بلغاريا واليونان (فيديو)
يواصل مئات المهاجرين في تركيا التوافد على الحدود مع بلغاريا واليونان، وأعلنت الخارجية التركية أن هناك إمكانية لاستمرار هذه الحركة، بينما طالبت المفوضية الأوروبية تركيا باحترام تعهداتها بشأن المهاجرين.
وكانت وسائل إعلام تركية قد أفادت بأن الأمن اليوناني أطلق الغاز المسيل للدموع على المهاجرين الذين عبروا الحدود وأن الشرطة اليونانية نشرت تعزيزات على نقاط التفتيش الحدودية مع تركيا، ومنعت عشرات الناس المتجمعين على الحدود البرية بين البلدين عند كاستانيي من المرور.