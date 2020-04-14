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مؤسس "الإغاثة الإسلامية": كل ثانية يموت إنسان من الجوع
قال هاني البنا مؤسس الإغاثة الإسلامية عبر العالم في بريطانيا، لبرنامج حوار مباشر، إن العالم يعيش أزمة كبرى، ويموت كل ثانية إنسان من الجوع، بالرغم من أن العالم يمتلك من الغذاء ما يكفي سكان الأرض ويفيض، مشيرا إلى أنه لا أحد يتحدث عن تلك الكارثة، وأن من يرتكب هذه الجريمة هم سياسيون وإعلاميون ورجال أعمال وعلماء دين.
وأكد أن أزمة العالم أخلاقية، وأن من يقودنا اليوم عبارة عن مؤسسات تجارية لا تؤمن إلا بالمادة.
وتابع البنا أن العمل المدني اليوم في العالم مهنة وحرفة تدرس، منوها إلى أنه توجد في أمريكا مليون ونصف المليون مؤسسة مجتمع مدني، وفي بريطانيا 160 ألف مؤسسة وميزانيتها عام 2018 تجاوزت 74 مليار جنيه استرليني، وتساءل: فكم مؤسسة مجتمع مدني في العالم العربي اليوم؟
وقال البنا إنهم تعاملوا مع تداعيات الحروب والفيضانات والزلازل والبراكين وتعلموا منها تجارب في هذا الصدد؛ لكن لم نتعامل مع وباء مثل كورونا، وأعرب عن اعتقاده بأنه سيغير أسلوب عمل مؤسسات المجتمع المدني في العالم .