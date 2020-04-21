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لويجي دي مايو: مقترح لتحالف دولي ضد فيروس كورونا (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "الإثنين"، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، للحديث عن مقترحه لتأسيس تحالف دولي كبير ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال دي مايو إنه أخبر نظراءه في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بأنه ينبغي تنظيم وتبادل المعطيات وتنسيق المبادرات وتعزيزها لمكافحة فيروس كورونا.
وأكد دي مايو استعداد بلاده للمشاركة بخبراتها وطالب كل الدول بالقيام بذلك قائلا "لا يمكن أن يكون السباق نحو اللقاح فرديا، فهذه حرب نقاتل فيها جميعًا ضد العدو نفسه، ولن نفوز إلا معا .