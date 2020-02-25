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لوبوان: ابن زايد حزم أمره ليسيطر على شمال أفريقيا (فيديو)
ذكرت مجلة لوبوان الفرنسية إن التحفظ الدبلوماسي لم يعد مطلوبا هذه الأيام في بلد ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، الذي يحاول إعادة استقرار قائم على السلطوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقالت المجلة إن بن زايد قد حزم أمره ليسيطر على شمال أفريقيا، وذلك في إطار برنامج فكري يعمل كثورة مضادة منطلقها دول الخليج، وهو برنامج قد بلغ تأثيره المتنامي على وقع الأحداث الليبية.
- ويرى كاتب المقال أن أبو ظبي هي الراعية الرسمية لأنشطة حفتر في ليبيا، حيث إن برنامج بن زايد هو سحق الحكومات الرسمية المقربة من جماعة الاخوان المسلمين بأي ثمن رغم أن الأمم المتحدة هي التي أنشأتها.