لبنان: حسان دياب يكشف أسس اختيار أفراد الحكومة الجديدة (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "السبت"، من بيروت وليد الأشقر عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر، ومن بيروت أيضا فيصل عبد الساتر الكاتب والمحلل السياسي، للحديث عن تصريحات رئيس الحكومة اللبنانية المكلف حسان دياب.
وكان دياب قد صرح بأنه لن يعتذر عن تشكيل الحكومة، وأنه سيسعى لتشكيل حكومة مصغرة من حوالي عشرين وزيرا مضيفا إلى أنه سيعمل على الاستماع إلى مطالب الحراك الشعبي بتشكيل حكومة اختصاصيين خلال الأيام المقبلة، وأنه لا صحة لما تردد من اشتراطات من أي طرف لتشكيل الحكومة.