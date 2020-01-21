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لبنان: اجتماع أمني برئاسة عون بعد مواجهات عنيفة (فيديو)
تناولت حلقة المسائية "الإثنين"، الاجتماع الأمني الذي عقد في القصر الرئاسي اللبناني بمشاركة الرئيس اللبناني مشيل عون ووزيري الداخلية والدفاع في حكومة تصريف الأعمال إضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية، وبحث الاجتماع الوضع الأمني في البلاد على ضوء المواجهات التي شهدتها بيروت بين قوى الأمن ومحتجين مطالبين بتشكيل حكومة مستقلين.
وقال سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، إن لبنان بحاجة إلى حكومة جديدة على وجه السرعة توقف مسلسل الانهيار والتداعيات الاقتصادية والأمنية وأوضح الحريري في تغريدات له على منصة تويتر، "التعطيل مستمر منذ تسعين يومًا فيما البلاد تتحرك نحو المجهول والفريق المعني بتشكيل حكومة يأخذ وقته في البحث عن جنس الوزارة".