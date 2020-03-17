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لاعبو ريال مدريد يطالبون مشجعي النادي بالبقاء بمنازلهم (فيديو)
بث لاعبو ريال مدريد لكرة القدم رسالة إلى مشجعي النادي في جميع أنحاء العالم يطالبونهم بالبقاء في منازلهم خوفا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)، وقال قائد الفريق سيرجيو راموس، إن المسؤولية تقع على الجميع وهو بدوره سوف يمكث في منزله.
وجاء فحوى الرسالة التي وجهها قادة فرق القدم والسلة إلى الجماهير في إسبانيا بشكل عام، إلى البقاء في منازلهم لمحاولة احتواء تفشي هذا الفيروس، ولا يزال الفيروس يصيب المئات يوميا في إسبانيا، كما وصل عدد الوفيات حتى الآن إلى أكثر من 150 حالة بسبب الفيروس.