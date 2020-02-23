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كيف سقط الاعلام المصري في قبضة نظام السيسي؟ (فيديو)
بدأ اهتمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ببناء ذراع إعلامية للدولة حين كان وزيرا للدفاع، حيث ظهر في فيديو مسرب يعود إلى فترة ما قبل انقلاب 2013، يتحدث فيه عن تكوين أذرع إعلامية يمكن توجيهها والتأثير عليها لصالح ما يريد الجيش المصري أن يوجه به الرأي العام.
لم يستغرق السيسي وقتًا طويلاً لكشف رؤيته للإعلام ودوره الوطني وفق تصوره الخاص، فهو كان واضحا في تعريف الإعلام الوطني، هذا الإعلام الذي يجب أن يظل في ظهر الرئيس ويدعم توجهاته وينشر التفاؤل والأمل بين الشعب بصرف النظر عن علاقة ذلك بالواقع المعاش فعليا.