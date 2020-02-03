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كوشنر: السيسي ساهم في صياغة (صفقة القرن)
قال كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ساهم في صياغة خطة السلام الأمريكية، والمعروفة إعلاميا (صفقة القرن).
وأضاف كوشنر أن السيسي قدم له الكثير من النصائح الجيدة والمعلومات بشأن المشاريع التي يمكن تنفيذها لتحريك الاقتصاد الفلسطيني وذلك في إطار الإعداد لخطة السلام.
ودعت فصائل فلسطينية في مؤتمر شعبي من غزة لعقد اجتماع طارئ على مستوى الأمناء العامين للفصائل وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية بشكل يضمن مشاركة الجميع بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي، إلى جانب اعتماد برنامج مشترك يحارب صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتهدف لتصفية القضية الفلسطينية.