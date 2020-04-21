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كورونا: إيطاليا تعيش واقعا مجتمعيا مختلفا تماما عما عرفت به (فيديو)
تعيش إيطاليا واقعا مجتمعيا مختلفا تماما عما عرفت به قبل تفشي وباء كورونا المستجد في البلاد وحصده لأرواح ما يقرب من 23 ألف شخص، بالإضافة إلى نحو 169 ألف إصابة، فتغيرت عادات الناس وانشطتهم.
خلال أسابيع قليلة تطورت العدوى في البلاد دراماتيكيا وهو ما شكل ضغطا على النظام الصحي وعلى المجتمع الإيطالي عموما، وبالرغم من ذلك فإن قرار الحكومة الإيطالية بمنع الخروج من البيوت والتنقل إلا للضرورة القصوى ساهم في الحد من انتشار العدوى.