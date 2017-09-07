كمال الخطيب: الإمارات تمول مخطط تهويد القدس

المزيد من الحلقات
Thumbnail
بريطانيا
ناشط حقوقي: الروهينغيا يُدفنون أحياء و250 ألفا ينتظرون الموت جوعا
Thumbnail
مصر
شاهد.. سعد الدين إبراهيم: أخشى على السيسي من النهاية التراجيدية للسادات
Thumbnail
تونس
عالمة تونسية: السبسي تجرأ على كلام رب العالمين
Thumbnail
مصر
جمال عبد الستار(2-2): لم أتوقع أن يصل مصريون في الجيش والشرطة لهذا الحد من الإجرام
Thumbnail
مصر
جمال عبد الستار(1-2): الأزهر شارك في قتل الشهداء بالإفتاء
Thumbnail
فلسطين
شاهد: ما حقيقة وضع حركة حماس على قائمة الإرهاب الأوربية؟
Thumbnail
القدس
مرابطة مقدسية: المسجد الأقصى بيتي الأول
Thumbnail
فلسطين
رائد صلاح(2-2): لا فرق بين الحكام العرب وإسرائيل
Thumbnail
فلسطين
رائد صلاح(1-2): أنظمة عربية وافقت على نصب بوابات في الأقصى
Thumbnail
فلسطين
شاهد| خطيب الأقصى: واجب حكام العرب دعمنا والله سيحاسب المقصر
Thumbnail
فلسطين
كمال الخطيب: صلينا صلاة الجنازة على الحكام العرب
Thumbnail
مصر
داعية من الإيغور: هربت من مصر بعد محاولة القبض علىّ (2-2)
Thumbnail
مصر
داعية تركستاني: الإعدام ينتظر بعض طلبة الأزهر من"الإيغور"
Thumbnail
مصر
حسام الغمري: "غرابيب سود" تبنى وجهة نظر الأنظمة العربية
Thumbnail
مصر
الريدي: "كفر دلهاب" من أفضل الأعمال الدرامية في رمضان
Thumbnail
تركيا
عمر العزاوي: استشهاد أبي نقطة التحول في حياتي الفنية
Thumbnail
تركيا
فنان تركي: تعلمت العربية من أجل القرآن
Thumbnail
الخليج
ناشط اجتماعي: الشباب رأس مالنا الحقيقي
Thumbnail
السعودية
شاهد: مهندسة يمنية تقتحم مجال صيانة الهاتف المحمول
Thumbnail
أمريكا
شاهد: كيف تحمي جهازك من "فيروس الفدية"؟
Thumbnail
الأردن
طالبة فلسطينية: البيت الأبيض رشحني لجائزة أطباء المستقبل
Thumbnail
تونس
مدير "أنا يقظ" التونسية: نتعرض لمؤامرة تستهدف حياتنا
Thumbnail
أجهزة أمن
الشنقيطي: الإخوان يواجهون بالاستئصال رغم تشبثهم بالسلمية
Thumbnail
السعودية
خبير قانوني يشرح كيفية تقديم طلب اللجوء للحصول على الجنسية
Thumbnail
اسأل
بسام الخياطي: مثلت أمام جاكي شان
Thumbnail
السعودية
شاهد: تونسي يدرب الصينيين "الكونغ فو" في بلادهم
Thumbnail
ألمانيا
ملايين المتابعين لشاب يمني على فيسبوك لتبسيطه العلوم الطبيعية
Thumbnail
الأردن
نعنوع: ترخيص "ملهم" التطوعي من "فرنسا" بعد رفض الدول العربية
Thumbnail
أغاني
حسن سلطان: نعيش زحمة فنية
Thumbnail
اسأل
عبد العزيز: نُعلم الأتراك اللغة العربية والقرآن
Thumbnail
اسأل
ناشطة: الشلل أصعب إصابة للمرأة في الحرب
Thumbnail
اسأل
فنان تشكيلي: رسمت على السيارات بألوان الطباشير
Thumbnail
اسأل
سيرين حمشو: الإعلام الأمريكي صور السوري "إرهابيا"
اسأل

كمال الخطيب: الإمارات تمول مخطط تهويد القدس

قال رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني "كمال الخطيب" إن دولة الإمارات قامت عبر وسطاء وشخصيات يهودية أمريكية وفلسطينية بشراء عقارات مقدسية لصالح جهات إسرائيلية.

وقال الشيخ "كمال الخطيب" في حوار لموقع الجزيرة مباشر: إن دولة الإمارات قامت عبر وسطاء وشخصيات يهودية أمريكية لها شركات في الإمارات بشراء عقارات مقدسية وفي يوم 15 يوليو/تموز عام 2014 خلال الحرب على قطاع غزة.

وأوضح أنه تم رصد اجتماع في أحد فنادق القدس الغربية ضم شخصيات يهودية أمريكية قادمة من الإمارات، قامت بسحب أموال من خلال وسطاء فلسطينيين من بنك فلسطيني في حي العيزرية الخاضع للسلطة الفلسطينية وإجراء صفقة استيلاء على عقارات مقدسية في حي سلوان.

واستطرد " الخطيب" أن هناك جمعية فلسطينية من أهل الداخل الفلسطيني اكتشفت أن أحد موظفيها الكبار كان يستلم أموالا من الإمارات بزعم إغاثة الفقراء، وتبين أنه يستخدم هذه الأموال في شراء عقارات لصالح جهات إسرائيلية.

وتابع أن "الدور الإماراتي أعظم بكثير مما تم الاطلاع على النذر اليسير منه".

وأضاف الخطيب أن الصحف الإسرائيلية تحدثت عن مكتب تمثيل لإسرائيل في أبو ظبي، بينما تحدثت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن طائرات إماراتية خاصة متواجدة في مطار "بن جوريون" وقالت إنها تخص رجال أعمال وسياسيين من الإمارات يأتون بطريقة غير معلنة لإسرائيل، مشيرا إلى تصريح وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفنى التي قالت: "كنا نستخدم الجنس للإيقاع بشخصيات عربية كبيرة".

وأشار الخطيب إلى ما تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية بعد اغتيال القيادي بحركة حماس الشهيد محمود المبحوح في الإمارات، والتي قالت إن عملية الاغتيال لم تكن لتنجح لولا وجود جهات فاعلة في الإمارات" من بينها شخصا يتبعان "محمد دحلان" ويبدو أنهم كانوا ذراع الموساد الإسرائيلي في الوصول للمبحوح، بينما يعرف عن دحلان كونه مستشارا لرئيس الإمارات ومبعوثه الخاص في أكثر من قضية.

احدث الفيديوهات

Thumbnail
0:15:16
اسأل

كمال الخطيب: الإمارات تمول مخطط تهويد القدس

Thumbnail
0:46:8
ساعة صباح

تهيئة الأبناء للعام الدراسي الجديد

Thumbnail
0:14:55
اسأل

ناشط حقوقي: الروهينغيا يُدفنون أحياء و250 ألفا ينتظرون الموت جوعا

Thumbnail
0:9:8
اسأل

شاهد.. سعد الدين إبراهيم: أخشى على السيسي من النهاية التراجيدية للسادات

Thumbnail
0:13:7
اسأل

عالمة تونسية: السبسي تجرأ على كلام رب العالمين

Thumbnail
0:46:35
ساعة صباح

الحياة بعد الأربعين