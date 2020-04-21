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قوات الوفاق تقتحم معسكر الحواتم وتأسر عناصر من قوات حفتر (فيديو)
أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية اقتحام معسكر الحواتم في مدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، وأسر 12 عنصرا من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وذكر الناطق باسم قوات حكومة الوفاق محمد قنونو أن القوات تواصل تقدمها وفقا للخطة التي وضعتها غرفة العمليات في إطار عملية عاصفة السلام ردا على القصف المتواصل لأحياء طرابلس.
ويذكر أن قوات حكومة الوفاق كانت قد أعلنت إطلاق عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على مدينة ترهونة الاستراتيجية جنوب العاصمة طرابلس.