المزيد من الحلقات
قوات الوفاق الليبية تسيطر على مدينة زليتين شرقي طرابلس (فيديو)
سيطرت قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، على مدينة زليتن شرق العاصمة طرابلس، ومدن مطْرِد وصرمان وصبراتة والعجيلات والجميل وراقدالين، في غرب طرابلس، وغنمت ترسانة من الآليات والأسلحة المصرية والإماراتية كانت بحوزة قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وتشهد محاور القتال بين قوات الوفاق وقوات حفتر تطورا ميدانيا لصالح الوفاق، بعد الاتفاقية الأمنية والعسكرية بينها وبين تركيا، إذ قامت طائرات مسيرة بدور أساسي في هذا التقدم لصالح قوات الوفاق.