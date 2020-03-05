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قمة بين أردوغان وبوتين لتهدئة الأوضاع في إدلب (فيديو)
يعيش المتابعون للشأن السوري حالة من الترقب للقمة الروسية التركية المقرر عقدها في موسكو بين الرئيسين الروسي بوتين والتركي أردوغان بشأن تطورات الأوضاع في إدلب.
وقال أردوغان في كلمة أمام كتلته البرلمانية إن قرار تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين الراغبين بالعبور إلى الدول الأوربية يتماشى مع إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان، وأضاف أن اليونان والدول الأوربية التي تحاول منع دخول اللاجئين تنتهك هذا الإعلان.
ومن جهة أخرى كررت موسكو اتهامها لأنقرة بعدم التزاماتها المقررة في اتفاق سوتشي، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "التحصينات الإرهابية" اندمجت مع مواقع التحصينات التركية في إدلب، ما أدى إلى هجمات يومية على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا.