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قطر: مستشفى ميداني لمكافحة فيروس كورونا المستجد (فيديو)
شيدت دولة قطر مستشفى عزل طبي ميدانيا كجزء من خططها الاستباقية وتدابيرها الاحتياطية في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمكافحة فيروس كورونا المستجد والتصدي له، وذلك بسرعة قياسية تدل على المستوى المتقدم الذي حققته معايير الرعاية الصحية في قطر.
المستشفى قامت بتنفيذه هيئة الأشغال العامة (أشغال) بناء على طلب من وزارة الصحة العامة، وبالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة، وجهزته في وقت قياسي وبمعايير عالمية لاستخدامه عند الحاجة.