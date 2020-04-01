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قطر تستنكر الاتهامات بالتدخل في الحرب باليمن (فيديو)
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن استنكارها للاتهامات الباطلة التي أطلقها وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن دعم جماعة الحوثي سياسيا وإعلاميا.
وقالت وزارة الخارجية إن القاصي والداني يعرف من هي أطراف الصراع في اليمن وهي الأطراف المستمرة في إذكاء المأساة الإنسانية للشعب اليمني الشقيق وقد كان أحرى بالسيد الإرياني أن يوجه طاقاته الإعلامية لدعوة القوى الإقليمية الداخلة في هذه الحرب لإعلاء مصلحة الشعب اليمني وإيقاف هذا الصراع الذي بات عبثيا.