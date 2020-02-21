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قطر تأسف لعدم منح السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة (فيديو)
أعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها واستنكارها لعدم منح المملكة العربية السعودية تصريح دخول لوزيرة الصحة القطرية حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، لحضور الاجتماع الذي دعت إليه الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي للتعامل الوقائي مع فيروس كورونا إلا بعد بدء الاجتماع.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، إن المملكة لطالما ادعت بأن منظومة مجلس التعاون الخليجي، وخاصة اللجان التقنية، فعالة ولم تتأثر بالأزمة الخليجية، لنتفاجأ بها، وقد سيست قطاعا إنسانيا تتطلب الحكمة والضرورة إبعاده عن الخلافات السياسية.