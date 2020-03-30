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قطر تأسف لتسيس مملكة البحرين الوضع الإنساني لمواطنيها (فيديو)
أكد بيان مكتب الاتصال الحكومي لدولة قطر ترحيب الدوحة بقرار مملكة البحرين إجلاء المواطنيين البحرينيين الذين عبروا إلى قطر من إيران.
وأكد البيان أن دولة قطر كانت تتمنى لو أن مملكة البحرين قبلت عرض دولة قطر بنقل مواطنيها إلى مملكة البحرين على متن الطائرة الخاصة التي كانت مجهزة لنقلهم بدل إطالة أمد انتظار الأشقاء البحرينيين.
وإذ تؤكد دولة قطر استعدادها الدائم للقيام بدورها الإنساني في ظل هذه الأزمة العالمية، فإنها تأسف من كيل مملكة البحرين الاتهامات الباطلة وتسيس الوضع الإنساني لمواطنيها. وحرصاً على سلامة الأشقاء البحرينيين، فإن وزارة الصحة العامة في دولة قطر ستتواصل مع نظيرتها في مملكة البحرين، لإبلاغها بنتائج الفحوصات التي أجريت.