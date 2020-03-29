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قراءة في تطورات فيروس كورونا ليوم 28 من مارس (فيديو)
استضافت حلقة المسائية "السبت"، المديرة الطبية لمركز الأمراض الانتقالية في قطر منى المسلماني، حيث كشفت عن الوضع الصحي لمرضى فيروس كورونا المستجد في قطر.
وقالت المسلماني إن 80% من إجمالي الحالات المرصودة في قطر وهي 590 حالة لم تظهر عليهم أعراض الفيروس، ولم يخضعوا لعلاج، وقد تخطوا فترة احتضان الفيروس بأسبوع، وجميعهم بصحة جيدة.
وعن أول حالة وفاة في دولة قطر بسبب الإصابة بفيروس كورونا، قالت إن المتوفى رجل يبلغ 57 عاما، ويعاني من أمراض مزمنة.